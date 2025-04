1 Bei der Hammereisenbacher Hauptstraße erfolgt ab Dienstag, 22. April, die zweite Phase der Ortsdurchfahrtsanierung. Dann gilt wieder eine Vollsperrung. Foto: Hartmut Ketterer

Die Verkehrsteilnehmer im Bregtal müssen sich ab Dienstag, 22. April, wieder umstellen. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt geht weiter.









In Hammereisenbach beginnt die zweite Phase der Ortsdurchfahrtsanierung – und damit gilt wieder die Vollsperrung. Von sieben bis 17 Uhr ist an Werktagen keine Durchfahrt möglich. Ab 17 Uhr gibt es, allerdings nur für Anlieger, einen Ampelbetrieb oder Fahren auf Sicht. Am Samstag und Sonntag ist die Durchfahrt ganztags gestattet – aber nur für Anlieger.