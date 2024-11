Sanierung geht voran: Alles im Plan beim Gutacher Kurpark

1 Die Bachmauer ist entfernt und viel Erdreich abgetragen. Foto: Sauer

Architekt Fritz Wöhrle stellte im Gemeinderat den Stand der Arbeiten und das Ergebnis der neuesten Ausschreibungen vor. Teilweise liegen die Gebote für die Arbeiten unter den Schätzungen, in einem Fall jedoch auch deutlich darüber.









Die geplante Wegführung hat sich geändert, da das Wurzelwerk dreier Bäume geschützt werden muss. Für Fahrräder wird es einen Abstellplatz geben. Der Infopoint am Parkplatz, an dem aktuell eine Karte sowie Unterkunftsmöglichkeiten in präsentiert werden, wird in Richtung Bistro/Tourist-Info verschoben, um den freien Blick auf den sanierten Kurpark zu ermöglichen.