Sanierung für Kieswege: Pflaster für Bad Imnauer Friedhof sorgt für Debatte im Gemeinderat

1 Wer derzeit den Bad Imnauer Friedhof besucht, kommt nur über Schotterwege zur Trauerhalle. Foto: Thomas Kost

Alles andere als Harmonie herrschte im Haigerlocher Gemeinderat bei der Debatte um die geplante Sanierung der Begräbnisstätte in Bad Imnau: Auch wenn das Gremium am Ende für das neue Pflaster votierte, gingen die Meinungen zuvor deutlich auseinander.









Kies oder Pflaster? So ungefähr lässt sich die Frage zusammenfassen, an der sich bei der Sitzung im Bürgerhaus die Geister schieden. Konkret ging es um die Sanierung des Hauptweges und des Vorplatzes vor der Trauerhalle: Diese bestehen derzeit aus Schotter. Laut den Erläuterungen der Verwaltung sollen diese Flächen – zusammen 400 Quadratmeter – nun mit Betonpflaster neu gestaltet werden, damit diese auch bei nassem Wetter begehbar bleiben und dort kein Gras sprießt. Dazu müsse man den Unterbau des Weges auf eine Tiefe von circa 50 Zentimeter neu aufbauen und den Vorplatz mit einer Einfassung versehen, so die Verwaltung. Nach einer Besichtigung des Friedhofs durch die Verwaltung und Ortsvorsteher Robert Wenz im April wurden die geplanten Baumaßnahmen angepasst und die ursprünglich veranschlagten Kosten von 190 000 Euro auf rund 168 000 Euro gesenkt.