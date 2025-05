Die Renovierung der Burgfelsenkapelle durch Ehrenamtliche aus der Kaltbrunner Dorfgemeinschaft stand an. Am Sonntag, 1. Juni, werden ab 14 Uhr die Ergebnisse präsentiert.

Es gab einiges zu tun, seit der letzten Sanierung waren schon wieder über vier Jahrzehnte ins Land gegangen.

Das Hauptaugenmerk lag auf der Sanierung des Holzschindeldaches. Hier wurde eine komplett neue Schindeleindeckung aufgebracht, tatkräftig unterstützt von der Zimmerei Haid aus der Reinerzau.

Lesen Sie auch

Weiter wurden rund um die Kapelle umfangreiche Reinigungsarbeiten ausgeführt, die Sitzbänke im Innern wurden in Handarbeit erneuert, die Figuren professionell gereinigt und restauriert.

Auch der Kerzenständer musste sich einer Ertüchtigung unterziehen, der ein oder andere Baum weichen und schließlich steht noch aktuell die Reinigung und das Streichen des Geländers auf dem Programm.

Eine Vielzahl von Stunden wurde durch die Helfer investiert und dass alles soll mit der Einweihung am 1.Juni gefeiert und auch gewürdigt werden.

Festakt mit Marienandacht

Ab 14 Uhr geht´s mit einer Marienandacht von Diakon Oswald Armbruster los. Bei Kaffee und Kuchen, Kaltgetränken und einem Handvesper soll der Nachmittag an der Burgfelsenkapelle zum gemütlichen Beisammensein einladen. Sitzmöglichkeiten in Form von Festgarnituren werden vorhanden sein.

Die 1896 erbaute Kapelle auf dem Bergrücken zwischen dem Witticher und Kaltbrunner Tal war schon immer ein besonderer, vielleicht auch für manchen ein magischer Ort, nicht nur für die Einheimischen, sondern auch für zahlreiche Besucher jedes Jahr.

Die Kapelle kann am 1.Juni nur zu Fuß erreicht werden. Parkmöglichkeiten bestehen hauptsächlich am Kloster Wittichen, von dort führt der kurzweilige Weg in schöner Natur direkt zum Burgfelsen.

Fest der Feuerwehr

Von der Kaltbrunner Seite her kann ebenfalls der Fußweg genutzt werden, ab dem sogenannten „Fußbrückle“ (nahe der Kaltbrunner Kläranlage), gibt es ebenfalls einen schönen Pfad durch den Wald, der sich an der Kapelle mit dem aus Wittchen kommenden Weg trifft.

Bereits am Vortag findet im Vortal am Feuerwehrgerätehaus von 16 Uhr an das Frühlingsfest der Feuerwehr-Abteilung Kaltbrunn statt.