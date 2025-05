Rund 9000 Euro teurer als geplant waren die Renovierungsarbeiten an dem 30 Jahre alten Kinzighaus in Loßburg. Doch angesichts der Baukosten von insgesamt rund einer Million Euro sei das laut Architekt Steffen Peter ein zu vernachlässigender Betrag.

„Das bestisolierte Gebäude in Loßburg“

Vor der jüngsten Gemeinderatssitzung in Loßburg hatten die Räte und Mitarbeiter der Verwaltung die Gelegenheit, das frisch renovierte Kinzighaus zu besichtigen. Und die Räte staunten nicht schlecht, was da in den gut sechs Monaten Bauzeit alles umgesetzt wurde.