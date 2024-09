1 Der Kindergarten Ebershardt wird umfassend saniert. Foto: Schuler

Im vergangenen Jahr beschloss der Gemeinderat Ebhausen die Sanierung des Ebershardter Kindergartens. Nun sind die Arbeiten bereits in vollem Gange – bis Ende des Jahres soll alles fertig sein.









Vor 32 Jahren wurde der Kindergarten in Ebershardt gebaut. 2012 dann schließlich erweitert. Und nun steht die erste umfassende Sanierung seit zwölf Jahren an. Rund 450 000 Euro nimmer die Gemeinde Ebhausen in die Hand, um den Kindergarten grundlegend zu modernisieren.