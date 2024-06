Sanierung der Witthauhalle: Warmer Geldregen für Haigerloch

1 Und noch ein Zuschuss: Geld aus dem Ausgleichsstock fließt in die Stadtkasse zur Verwendung für die Sanierung der Witthauhalle. Foto: Kost/Thomas Kost

Gute Nachrichten für die Stadtverwaltung und den Gemeinderat: Weil aus dem Ausgleichsstock des Landes auch zu sanierende Sportstätten finanziell gefördert werden, gibt es Geld für die millionenteure Sanierung der Witthauhalle.









Aus dem Ausgleichsstock des Landes Baden-Württemberg fließt eine halbe Million Euro nach Haigerloch in das Projekt Witthauhallensanierung. Das hat das Regierungspräsidium Tübingen am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Damit steigt das Zuschussvolumen auf insgesamt 2,6 Millionen Euro. Knapp 1,74 Millionen fließen bereits aus einem Bundesprogramm und knapp 336 000 Euro aus dem Sportstättenbauförderprogramm 2022.