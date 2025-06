Notversorgung in Haiterbach wird recht aufwendig

1 Ein Rohrbruch Anfang des Jahres zeigte, dass die Hauptleitung stark sanierungsbedürftig ist. Foto: manola72 - stock.adobe.com Zur Aufrechterhaltung der Wasserversorgung muss Haiterbach die Leitung vom Hochbehälter Hasloch bis zur Karlstraße sanieren. Dafür muss dann eine Notversorgung aufgebaut werden.







„Anfang des Jahres hatten wir einen Wasserrohrbruch an einer Hauptleitung in Haiterbach“, berichtete Bürgermeisterin Kerstin Brenner in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Diese Leitung versorge die Mittelzone mit Frischwasser und laufe vom Hochbehälter Hasloch den Berg hinunter bis zur Karlstraße.