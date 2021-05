1 Geduld ist im Juni auf dem Weg durch die Wolfacher Vorstadt. An drei Tagen ist sogar voll gesperrt. (Grafik) Foto: Meurer

Sanierung der Vorstadtstraße wird im Juni zum Nadelöhr. Vollsperrung an vier Tagen geplant.

Wolfach - Autofahrer in Wolfach müssen im Juni eine ordentliche Portion Geduld mitbringen: Die Fahrbahndecke in der Vorstadtstraße von der Stadtbrücke bis Höhe Feuerwehrhaus wird ab Montag, 7. Juni, saniert – inklusive drei Tage Vollsperrung.

Die Baumaßnahme, die das Straßenbauamt des Ortenaukreises im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg durchführt, beginnt am Montag, 7. Juni, und dauert voraussichtlich bis Sonntag, 20. Juni.

Was genau wird dort gemacht?

Zwischen der Stadtbrücke und dem Feuerwehrgerätehaus wird die Fahrbahndecke erneuert. Dazu werden von Montag bis Donnerstag, 7. bis 17. Juni, unter einer Ampelregelung Einbauteile, Kanaldeckel, Bordsteine und Pflastersteine erneuert. Am Mittwoch, 9. Juni, wird ab 7 Uhr die vorhandene Fahrbahndecke auf dem rund 500 Meter langen Straßenabschnitt der Vorstadtstraße bis Höhe Feuerwehrhaus abgefräst. Dabei kann es zu Wartezeiten von bis zu 15 Minuten kommen, heißt es in einer Mitteilung.

Welche Maßnahmen plant die Stadt in diesem Zuge?

Während der Sperrung der Vorstadtstraße sollen auch die Bordsteine der Bushaltestellen am "Zähringer Hof" durch weiße Bordsteine ersetzt werden. Durch diese können die Busfahrer möglichst nah an die Haltestellenkante heranfahren und größere Spalten zwischen Bus und Bordstein verhindert werden, heißt es einer Mitteilung des Landratsamts Ortenaukreis. Die Stadt Wolfach wird im Nachgang die Aufstellfläche auf dem Gehweg noch mit Bodenindikatoren versehen, bestätigt Josef Vetterer, Technisches Bauwesen der Stadt. Das soll bereits im Vorgriff der geplanten Sanierung der Schiltacher Straße im kommenden Jahr geschehen, so Vetterer. Zudem sollen vom Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Schachtdeckel und Schieberklappen erneuert werden.

Und die weiteren Maßnahmen?

Auch die Kraftwärmeanlagen Oberwolfach (KWA) sind bei den Bauarbeiten mit im Boot. Im Zuge der Bauarbeiten wird für den für 2022 geplanten Nahwärme-Anschluss von Real- und Herlinsbachschule eine Leitung im Bereich der "Löwen"-Kurve verlegt. Dazu wird am Samstag, 12. Juni, von 7 Uhr bis 18 Uhr und am Freitag, 18. Juni, von 10 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr wird die Straße im Kurvenbereich Höhe Abzweig Inselweg und Friedhofsweg für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen vollgesperrt.

Wie werden die Fahrzeuge umgeleitet?

Während der Vollsperrung am Samstag, 12. Juni, werden Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 Tonnen durch die Kirchstraße über den Kirchplatz geleitet (siehe blaue Umleitung in der Karte). Laut Landratsamt g ist diese für beide Fahrtrichtungen geplant und wird durch eine Ampel geregelt. Fußgänger können den Gehweg während der gesamten Baumaßnahme nutzen. Am Samstag, 19. Juni, wird ab 7 Uhr die neue Fahrbahndecke eingebaut – dafür ist eine Vollsperrung bis Sonntag, 20. Juni, voraussichtlich 10 Uhr für den gesamten Verkehr notwendig. Die Umleitung von Oberwolfach nach Wolfach und von Wolfach nach Oberwolfach erfolgt für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen am 12., 18 und 19. Juni während der Baumaßnahme über Schappach (L 96) bis nach Bad Rippoldsau weiter auf der L 404 Richtung Freudenstadt bei Schömberg auf die L 405 nach Schenkenzell auf die B 294 nach Wolfach. "Wir leiten den Verkehr immer über das klassifizierte Straßennetz um. Das heißt auf Bundes,- Landes- und Kreisstraßen. Da die Landesstraße 93 noch gesperrt ist, kann nur über Bad Rippoldsau und Schenkenzell umgeleitet werden", heißt es aus dem Landratsamt.

Was macht die Feuerwehr im Falle eines Einsatzes?

Bis zu den Tagen der Vollsperrung soll im Falle eines Einsatzes die Ampel entsprechend geschaltet werden, erklärt Vetterer. Und zwar so, dass die Feuerwehrleute zunächst schnell zum Gerätehaus kommen und retour schnell mit den Einsatzfahrzeugen passieren können. Während der vollgesperrten Tage sollen die Fahrzeuge am Bauhof stationiert werden.

Und was ist mit dem Klinikum?

Das Ortenau Klinikum in Wolfach kann während der gesamten Baumaßnahme angefahren werden, heißt es aus dem Landratsamt. Von Oberwolfach kommend wird eine Notzufahrt über den Parkplatz beim Feuerwehrhaus eingerichtet (auf der Karte in Grün), die die gesamte Maßnahme über bestehen bleibt. Der Verkehr von Wolfach kommend kann wie gewohnt über die Vorstadtstraße an das Klinikum fahren, beziehungsweise am 12. und 18. Juni über die Kirchstraße. Beim Fahrbahndeckeneinbau am 19. Juni können von Wolfach kommend nur Notfälle und Rettungsfahrzeuge über die Friedrichstraße auf die Funkenbadstraße an das Klinikum gelangen. Die Notzufahrt über die Funkenbadstraße wird durch eine Sicherheitsfirma überwacht, heißt es. Die Notfallpraxis im Krankenhaus bleibt am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Juni, geschlossen (siehe Info).

Können die Anwohner in der Zeit ihre Grundstücke problemlos erreichen?

"Davon gehe ich aus", so Vetterer. Dass es zu Behinderungen kommen und die Anwohner zeitweise ihre Auto wegstellen müssten, sei aber auch klar. "Wann und wie genau, ergibt sich aus dem Bauablauf."

Info: Notfallpraxis geschlossen

Die Notfallpraxis der niedergelassenen Ärzte am Krankenhaus in Wolfach bleibt am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Juni, geschlossen, weil die Zufahrtsstraße zum Krankenhaus an diesem Wochenende komplett gesperrt sein wird. Patienten werden laut einer Mitteilung deshalb gebeten, die Notfallpraxis in Offenburg anzusteuern. Die Notfallpraxis im Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl, Ebertplatz 12 in Offenburg, ist am Samstag und Sonntag von 8 bis 22 Uhr geöffnet.