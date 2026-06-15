Damit während der Arbeiten niemand auf dem Trockenen sitzt, werden provisorische Wasserleitungen installiert. Der Bürgermeister erklärt, was das für die Haushalte bedeutet.

Die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Oberkollwangen schreiten sichtbar voran. Derzeit läuft der dritte von insgesamt fünf Bauabschnitten der umfassenden Infrastrukturmaßnahme, bei der nicht nur die Wasserleitung erneuert, sondern auch die Landesstraße L 347 grundlegend saniert wird. Seit dem 8. Juni ist der Bereich zwischen der Einmündung Wildbader Straße und dem Genthengässle vollständig gesperrt. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis zum 7. August. Die Tiefbauarbeiten werden dabei abschnittsweise vom Genthengässle in Richtung Wildbader Straße vorangetrieben.

Die aktuelle Sperrung ist Teil des Großprojekts, das bereits am 23. Februar begonnen hat und nach Angaben der Gemeinde Neuweiler rund zwölf Monate in Anspruch nehmen wird. Die Maßnahme wird gemeinsam von der Kommune und dem Regierungspräsidium Karlsruhe umgesetzt.

Straße soll sicherer werden

Ziel ist es, die in die Jahre gekommene Wasserleitung zu modernisieren und gleichzeitig die Verkehrsinfrastruktur nachhaltig zu verbessern. Nach Informationen auf der Internetseite der Gemeinde Neuweiler wird die Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt komplett erneuert. In einigen Bereichen wird sogar der gesamte Asphaltaufbau ersetzt. Dadurch soll die Straße langfristig leistungsfähiger und sicherer werden.

Provisorische Leitungen werden installiert

Bereits seit dem 9. Juni wird zudem die Wassernotversorgung für die Bauabschnitte drei und vier eingerichtet. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt Neuweilers Bürgermeister Martin Buchwald, dass sich hinter dem Aufbau einer Wassernotversorgung Folgendes verbirgt: Es werden überirdische Leitungen installiert, die täglich geprüft werden und die Wasserversorgung für die Haushalte sicherstellen. Müssen Einwohner dann während des Großprojekts trotzdem mit Einschränkungen im Alltag rechnen? Es kann sein, dass Haushalten teilweise einen halben Tag kein Wasser zur Verfügung steht, nämlich dann, wenn die provisorischen Leitungen aufgebaut und umgeklemmt werden, so der Bürgermeister. Doch die Betroffenen werden von der Gemeinde rechtzeitig informiert. Tagelang ohne Wasser klarkommen – das müssen Haushalte laut Buchwald definitiv nicht.

Haltestelle wieder in Betrieb

Auch für Busfahrgäste ergeben sich weiterhin Änderungen. Die Haltestelle „Feuerwehr“ wird inzwischen wieder regulär angefahren. Die bisherige Ersatzhaltestelle wurde in die Freudenstädter Straße verlegt. Für Fahrten in Richtung Bad Teinach wurden die Ersatzhaltestellen in die Breitenberger Straße verlegt – darauf weist die Gemeinde auf der Internetseite hin.

Die Sperrung der Ortsdurchfahrt wird voraussichtlich bis Februar 2027 andauern. Foto: Thomas Fritsch

Ein Ende der Einschränkungen ist noch nicht in Sicht. Im Anschluss an den derzeitigen Bauabschnitt folgt die Sperrung zwischen dem Genthengässle und der Einmündung „Im Schulgarten“. Danach wird der letzte Abschnitt bis etwa auf Höhe des Friedhofs Oberkollwangen umgesetzt.

Um den Verkehr während der Bauzeit aufrechtzuerhalten, wurde eine großräumige Umleitung eingerichtet. Diese führt von Neuweiler über Martinsmoos und Oberhaugstett nach Neubulach und zur Station Teinach.

Wie Bernd Günthner, Bautechniker von Neuweiler, bestätigte, bewegt sich das Projekt im geplanten Kostenrahmen von 1,1 Millionen Euro und die Arbeiten liegen im Zeitplan.