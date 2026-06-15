Damit während der Arbeiten niemand auf dem Trockenen sitzt, werden provisorische Wasserleitungen installiert. Der Bürgermeister erklärt, was das für die Haushalte bedeutet.
Die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Oberkollwangen schreiten sichtbar voran. Derzeit läuft der dritte von insgesamt fünf Bauabschnitten der umfassenden Infrastrukturmaßnahme, bei der nicht nur die Wasserleitung erneuert, sondern auch die Landesstraße L 347 grundlegend saniert wird. Seit dem 8. Juni ist der Bereich zwischen der Einmündung Wildbader Straße und dem Genthengässle vollständig gesperrt. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis zum 7. August. Die Tiefbauarbeiten werden dabei abschnittsweise vom Genthengässle in Richtung Wildbader Straße vorangetrieben.