Verkehr in Dietingen Teil 2 der Sanierung der Ortsdurchfahrt – Geduld ist gefragt

Nächste Woche geht es los. Am Montag beginnt in Dietingen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt zur Sanierung der Ortsdurchfahrt. Für den Autoverkehr wie die Anwohner bringt das einige Einschränkungen mit sich.