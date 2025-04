1 Bald Einjähriges: Am 4. Mai 2024 hatte die Siebentäler Therme zum letzten Mal geöffnet. Foto: Kugel

Die Bad Herrenalber Stadträte beschäftigen sich erneut mit der Revitalisierung der Siebentäler Therme. Sie werden über den aktuellen Stand informiert.









Link kopiert



In der Bad Herrenalber Gemeinderatssitzung am Dienstag, 29. April, geht es wieder um die Revitalisierung der Siebentäler Therme. Wird doch der Projektstatusbericht regelmäßig in der ersten Sitzung nach einem Quartalsende vorgestellt.