Sanierung der B 462 in Baiersbronn: Vollsperrung in Friedrichstal – Ampel statt Kreisel in Klosterreichenbach

Der letzte Abschnitt der Sanierung der B 462 in Baiersbronn bringt wieder enorme Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer und Anlieger mit sich.
In einer frühzeitigen öffentlichen Informationsveranstaltung am Montagabend in der Schwarzwaldhalle informierten die am Bau Beteiligten über den aktuellen Stand der Planungen und die weiteren Schritte. Das Interesse von Seiten der Bevölkerung war allerdings gering. Nur rund 40 Bürger waren gekommen – Bürgermeister Michael Ruf sprach von einem „eher spärlichen Besuch“.