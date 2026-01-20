Sanierung der B 462 in Baiersbronn: Vollsperrung beginnt im Mai – und soll neun Monate dauern

Das Regierungspräsidium Karlsruhe informiert am Montag, 26. Januar, in der Schwarzwaldhalle über die Bauarbeiten zwischen den Bahnübergängen in Friedrichstal.
Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe soll voraussichtlich ab Mai der dritte und letzte Bauabschnitt der Fahrbahndeckenerneuerung der B 462 in der Ortsdurchfahrt von Friedrichstal beginnen. Die Maßnahme erstreckt sich über eine Länge von rund 300 Metern und erfolgt unter Vollsperrung, wie das Regierungspräsidium mitteilt. Die Bauzeit wird auf rund neun Monate veranschlagt.