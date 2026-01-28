Sanierung der B 462 in Baiersbronn: Schleichweg-Fahrer müssen mit Kontrollen rechnen

Beim Infoabend zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Friedrichstal in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn standen in der Fragerunde die Umleitungsstrecken im Zentrum.
Ein Bürger wollte wissen, ob die Zufahrt zu den Privatgrundstücken immer gewährleistet sei und ob es einen entsprechenden Informationsfluss gebe. „Bisher waren wir immer im guten Austausch mit den Anwohnern, dies wird auch dieses Mal der Fall sein. Wir bemühen uns immer, eine Lösung zu finden. Wichtig ist eine gute Kommunikation“, antwortete Bauleiter Luigi Tromba vom Regierungspräsidium Karlsruhe.