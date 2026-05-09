Sanierung bis 2029: Diese neue Variante ist für den Bauhof in Steinach geplant

Im Ausschuss Bauen, Umwelt und Verkehr berichtete Steinachs Bürgermeister Benedikt Eisele über den nicht nur einfachen Dialog mit der Unfallkasse zum Thema.
Bei der Sitzung des beratenden Ausschusses Bauen, Umwelt und Verkehr berichtete Bürgermeister Benedikt Eisele auch über den Bauhof. Am 16. April habe es einenTermin mit Vertretern der Unfallkasse gegeben, die aufgrund der sanitären Anlagen, wie berichtet, mit der Schließung des Bauhofs drohte. „Jetzt wurden nicht nur wie bisher die sanitären Anlagen, sondern der Bauhof in einer Gesamtschau betrachtet“, leitete Eisele zur guten Nachricht.