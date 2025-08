Im Rahmen des Straßenerhaltungsprogramms der Bundesrepublik Deutschland wird die Bundesstraße 294 zwischen dem Abzweig Agenbach und dem Simmersfelder Kreuz seit Anfang April saniert. Die ersten drei Kilometer sind fertig, derzeit wird mit Hochdruck an den weiteren Abschnitten gearbeitet.

Jetzt haben die Arbeiten das Simmersfelder Kreuz erreicht. Dort werden vorab Holzerntearbeiten durchgeführt, und am Dienstag, 5. August, wird der Straßenbau in diesem Abschnitt beginnen. Am Simmersfelder Kreuz wird dazu eine Lichtsignalanlage eingerichtet. Die drei „Straßenäste“ aus Richtung Seewald, Enzklösterle und Simmersfeld bleiben befahrbar. Diese Sperrung wird die Sommerferien über andauern.

Die ersten Wochen wird die Sperrung zusätzlich genutzt, um Holzerntearbeiten in Richtung Aichelberg bis zum Schützenhaus auszuführen.

Holzernte ist überfällig

Für die Sperrung der Bundesstraße wird der Verkehr über die L 347, K 4379, K 4369 und die L 351 über Hofstett, Aichhalden, Oberweiler und Simmersfeld umgeleitet.

Auf der K 4366 werden ab dem 4. August zwischen der Kreuzung Aichelberg /Hühnerberg und Meistern ebenfalls Bäume gefällt. Dies ist seit Jahren geplant und überfällig. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt dort über das große und kleine Enztal, über Bad Wild-bad und Calmbach.