Aufatmen können die Pkw- und vor allem die Lkw-Fahrer. Die kürzeste Verbindung von Schura und der Süd-Ost-Umfahrung von Schura, von und zur Autobahnauffahrt der A81, ebenso aus Richtung Tuningen war gesperrt. Am Freitag, 13. September wurde die L 429 zwischen Schura und Tuningen wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Bauarbeiten zwischen dem Kreisverkehr am Tuninger Netto und dem Kreisverkehr kurz vor dem Schuraer Gewerbegebiet Neuen hatten bereits am 10. Juli begonnen und sollten eigentlich Ende August abgeschlossen sein. Dass es jetzt zwei Wochen länger geworden sind, sei den nicht vorhersehbaren Mehrleistungen geschuldet, erklärte Sonja Walter von der ausführenden Firma Walter Straßenbau.

Lesen Sie auch

„Es wurde ein maroder Unterbau angetroffen, so dass weitere Asphaltschichten ausgetauscht werden mussten.“ Der erste Bauabschnitt vom Netto-Kreisverkehr bis zur Abzweigung nach Weigheim sei im vorgegebenen Zeitrahmen fertig geworden. Dies sei auch wichtig gewesen wegen der Tankstelle, die während der Bauarbeiten nur über eine Behelfszufahrt erreichbar gewesen ist.

LKWs rutschten ab

Sonja Walter zeigte sich froh darüber, dass die Arbeiten jetzt abgeschlossen werden konnten, denn in den vergangenen zwei Wochen sei es einige Male vorgekommen, dass Lkw die Absperrung am Kreisverkehr beim Gewerbegebiet Neuen über die Wiesenfläche umfahren wollten und dabei in die Böschung gerutscht seien, wobei einer der Lkw beinahe umgekippt wäre.