Sanierung abgeschlossen Altes Kaufhaus in Rottweil zeigt sich wieder ohne Gerüst

Maßgabe des Denkmalschutzes war, dass nur wirklich schadhafte Holzteile ersetzt werden dürfen. Auch Teile des Fachwerks wurden nach strengen Denkmalschutzvorgaben erneuert. Als "Operation am offenen Herzen" hatte Architekt Alexander Butterweck von der Stadt Rottweil das diffizile Vorgehen vor rund einem Jahr bezeichnet. Für jedes marode Stück musste eine Schablone angefertigt werden, nach der das Ersatzteil dann passgenau entstand.

Rund 1200 Quadratmeter Dachfläche haben die Handwerker zudem komplett mit neuen Biberschwanzziegeln versehen. Auch Entwässerungssysteme des Dachs und die Fallrohre mussten ausgetauscht werden.

Bis zuletzt waren die Maler nun an der mächtigen Fassade, die sich über 45 Meter am Friedrichplatz entlang zieht, zugange. Die Gestaltung orientiert sich wieder am ursprünglichen Aussehen. Mit etwas Farbe war es allerdings auch hier nicht getan. Die Fenstereinfassungen und Simse hatten erhebliche Schäden aufgewiesen. Zum Teil stehen hier auf der unteren Ebene des Gebäudes noch weitere Arbeiten an. Ursprünglich waren für die Maßnahme 450.000 Euro veranschlagt. Die Endabrechnung wird zeigen, ob das angesichts des Mehraufwandes gereicht hat.

Nun fehlt nur noch, dass die mit dem Abbau des Gerüstes wieder frei gewordenen Flächen vor dem Haus auch wieder wie vorher genutzt werden. Die schönen Blumenauslagen fehlen Corona-bedingt, bei Stadtbücherei, Museum und Zimmertheater sind die Türen zu. Ein Wermutstropfen, jetzt, wo das schöne "Präsent" endlich ausgepackt ist.