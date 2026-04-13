Sanieren in Frommern: Zeitplan fürs Zentrum ist festgezurrt

Vor einigen Wochen nahm das Sanierungsvorhaben Zentrum Buhren in Frommern eine wichtige Hürde. Als erstes wird wohl der dortige Spielplatz davon profitieren.
Der Balinger Ortsteil Frommern wird von gut 4600 Bürgern bewohnt. Herzstück des größten Stadtteils ist das Zentrum Buhren mitten im Ort. Das Problem: Das Herzstück Frommerns ist mittlerweile in die Jahre gekommen und sanierungswürdig. Anfang Februar nahm die Stadt eine entscheidende Hürde auf dem langen Weg der baulichen Runderneuerung. Wir geben einen Überblick. Das Gebiet dient den Einwohnern als Nahversorgungs-, Geschäfts- und Schulinfrastruktur. Dazu bietet es Wohnraum und einen Spielplatz. Daher liegt es nahe, dass die Verantwortlichen Zeit und Energie in das Sanierungsprojekt stecken. Die Aufnahme in ein Sanierungsgebiet der Städtebauförderung sorgt nun dafür, dass die nötige Fördersumme den Weg in die Eyachstadt findet. Entsprechend groß dürfte die Freude bei Stadtverwaltung und Ortsvorsteher Stephan Reuß sein.