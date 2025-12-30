„Sandsackbühne Beihingen“: Statt auf Kreuzfahrt geht es ins Theater

Die „Sandsackbühne Beihingen“ bot ihren etwa 200 Besuchern einen Silvesterknaller erster schauspielerischer Güte. Weitere Vorstellungen folgen am Samstag.
Bereits der Titel „Romeo und Frieda“ versprach einen rundum vergnüglichen Abend. Was war geschehen nachdem die Lottogemeinschaft plötzlich einen Treffer gelandet hatte mit einem Gewinn von 25 000 Euro? Euphorische Stimmung bei den sieben Mitspielern! Mariele, Mathilde, Vroni und Nachbarin Frieda sahen sich schon auf einem vornehmen Kreuzfahrtschiff auf dem Ozean! Sie übten bereits fleißig den eleganten Gang übers Deck,das Gesicht vor südlicher Sonne geschützt mit teurer Lotion.