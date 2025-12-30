„Sandsackbühne Beihingen“: Statt auf Kreuzfahrt geht es ins Theater

Bereits der Titel „Romeo und Frieda“ versprach einen rundum vergnüglichen Abend. Was war geschehen nachdem die Lottogemeinschaft plötzlich einen Treffer gelandet hatte mit einem Gewinn von 25 000 Euro? Euphorische Stimmung bei den sieben Mitspielern! Mariele, Mathilde, Vroni und Nachbarin Frieda sahen sich schon auf einem vornehmen Kreuzfahrtschiff auf dem Ozean! Sie übten bereits fleißig den eleganten Gang übers Deck,das Gesicht vor südlicher Sonne geschützt mit teurer Lotion.

Doch es kam ganz anders. Ihre Ehemänner dachten offensichtlich realer und zukunftsorientierter als ihre romantischen Ehefrauen. Sobald der Gewinn auf dem Konto der Spielgemeinschaft gelandet war, schrieben sich die männlichen Mitinhaber mit dem kompletten Gewinn in Anlage-Fonds mit einer garantiert sensationellen Verzinsung von zwölf Prozent ein. Für diesen klugen Entschluss würden doch die Herren von ihren Göttergattinnen mit Sicherheit hoch gelobt werden! Kurze Zeit später standen aber Alfred, Heiner und Franz als degradierte Helden vor ihren Damen und mussten sich stotternd die schicksalsschweren Worte abquetschen: „Wie gewonnen – so zerronnen!“

Wie sollte es nun weitergehen? Heiner, Franz und Alfred blätterten lustlos in der Tageszeitung. Ein paar Zeilen im Kulturteil weckte ihre Neugier. Laien-Schauspieler gesucht für eine Neu-Inszenierung von Shakespeares „Romeo und Julia“! Dem Sieger winken 25 000 Euro Preisgeld!

Frieda wird zur Julia

Nicht lange überlegen – die Summe lockte! So beschlossen, mussten nur noch die Frauen überzeugt werden. Diese enttäuschten Kreuzfahrt-Träumerinnen konnten mit ihrem Frust auch nichts mehr retten und fanden am selben Tisch die selbe Zeitung und das Schauspielangebot. Kurz entschlossen: „Wir sind dabei!“ Die Männer staunten.

Telefonisch avisiert erschien bei den Bewerbern Ludmilla La Croix, die Agentin für die Darstellersuche. Bianka Keck begeisterte in dieser Rolle mit ihrer französischen Sprachmelodie und szenengenau eingesetzter Komik.Für die Figur des Romeo ergänzte Frank Bross als Randolf von Filsenberg die Crew in gekonnter Gestaltung. Wen sollte er zu „seiner“ Julia auswählen? Dreien seiner weiblichen Fans musste er niederschmetternde Talentlosigkeit so charmant wie möglich bescheinigen. Nur Nachbarin Frieda hatte sich bemüht, Zeilen aus dem Original-Text des Dramas zu deklamieren. So kam sie als Julia/Frieda zur Hauptrolle.

Die männlichen Darsteller taten sich schwer mit dem dichterischen Level des historischen Autors. So wechselten sie selbstbewusst von der literarischen Kunstform zum deftigen Schwäbisch beim Schwertkampf. Dies ermutigte auch ihre Frauen, die gezierten Spitzfindigkeiten lieber auf schwäbisch auszuteilen. Dass sich die völlig neuartige Inszenierung der italienischen Familienkatastrophe immer weiter vom Ursprung entfernte, gefiel den Zuschauern im Stück dann so gut, dass sie als Jury mit einem sehr stürmischen Applaus dieser Gruppe am Laienspiel-Wettbewerb den ersten Preis zugestanden. Romeo und Frieda-Julia mussten nicht sterben, und alle waren glücklich.

Weitere Vorstellungen stehen am Samstag, 3. Januar, ab 13.30 und ab 19 Uhr in der Sport- und Festhalle Beihingen auf dem Programm.

Die Darsteller und Darstellerinnen

Regie

Frank Bross