Sandrina Sprengel bei der Hallen-WM: 22-jährige Leichtathletin feiert ihre Premiere und will Spaß haben

Beim Fünfkampf unter dem Hallendach misst sich Sandrina Sprengel im polnischen Torun mit der Weltelite. Krankheitsbedingt sind die Erwartungen nicht allzu hoch.
Die Grosselfingerin, die mittlerweile für den VfB Stuttgart startet, ist mit ihren 22 Jahren eines der größten Talente der deutschen Leichtathletik. Ihr Stern ging bei der Weltmeisterschaft in Tokio im Herbst 2025 so richtig auf. Als jüngste Starterin im Siebenkampf-Teilnehmerfeld wurde sie Fünfte. Nun steht die Hallen-WM in Polen vor der Tür. Wir haben mit ihr über ihre Aussichten und ihre Zukunftspläne gesprochen.