Sandrina Sprengel bei der Hallen-WM: 22-jährige Leichtathletin feiert ihre Premiere und will Spaß haben

Beim Fünfkampf unter dem Hallendach misst sich Sandrina Sprengel im polnischen Torun mit der Weltelite. Krankheitsbedingt sind die Erwartungen nicht allzu hoch.

Die Grosselfingerin, die mittlerweile für den VfB Stuttgart startet, ist mit ihren 22 Jahren eines der größten Talente der deutschen Leichtathletik. Ihr Stern ging bei der Weltmeisterschaft in Tokio im Herbst 2025 so richtig auf. Als jüngste Starterin im Siebenkampf-Teilnehmerfeld wurde sie Fünfte. Nun steht die Hallen-WM in Polen vor der Tür. Wir haben mit ihr über ihre Aussichten und ihre Zukunftspläne gesprochen.

Hallo Frau Sprengel, mit welcher Zielsetzung gehen Sie bei der WM in Polen im Fünfkampf an den Start?

In erster Linie möchte ich erstmal Spaß haben. Es ist meine erste Hallen-Weltmeisterschaft, auf der großen Bühne. Deswegen habe ich mir nicht groß was vorgenommen. Ich hoffe einfach, dass ich meine Leistung aus dem Training der vergangenen Wochen abrufen kann. In Tokio bei der Freiluft-WM hat sich gezeigt, dass wenn ich mit Spaß an den Start gehe, dass es dann am besten läuft.

Sie sind gerade 22 Jahre alt geworden. Hätten Sie vor zehn Jahren geglaubt, dass sie einmal zu den besten Leichtathletinnen Deutschlands zählen würden?

Vor ein paar Jahren hätte ich mir das nicht ausmalen können – dass mein Leben so verläuft und die Disziplinen so gut verlaufen, dass ich mit 21 Jahren Fünfte bei einer Weltmeisterschaft werden kann. Das hätte ich mir nicht erträumen können. Es zeigt auf jeden Fall, dass wir auf dem richtigen Weg sind und noch mehr für die nächsten Jahre drin ist. Das motiviert mich auch für die kommenden Jahre.

In welcher Disziplin haben Sie seit der Freiluft-WM im Herbst 2025 die größten Fortschritte gemacht?

Das ist eine gute Frage. Ich glaube im Speerwurf und im Kugelstoßen habe ich große Fortschritte gemacht im Vergleich zu den letzten Jahren. Auch im Weitsprung habe ich mich sehr weiterentwickelt und hoffe, dass ich das 2026 auch so bei den Wettkämpfen abrufen kann. Das würde mich richtig freuen.

4455 Punkte stehen von den Deutschen Hallenmeisterschaften 2025 in Frankfurt zu Buche. Ist dieser Wert international in Torun zu übertreffen?

Ich hoffe, dass ich da wieder ran komme. Natürlich wäre es toll, wenn ich eine Bestleistung in Torun erzielen könnte. Ich war jetzt in der Halle noch nicht so richtig fit, da ich im Januar mit der Grippe zu tun hatte. Deswegen schaue ich jetzt einfach mal, was am Wochenende drin ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich zufrieden mit mir sein kann.

Im normalen Leben sind Sie Polizistin. Ist da Schnelligkeit auch von Vorteil?

Ich mache mein duales Studium bei der Landespolizei. Natürlich ist der Polizeiberuf jetzt nicht so, wie man es aus Filmen kennt, dass ich dauerhaft am Verbrecherjagen bin. Doch es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man schnell ist, wenn man sportlich ist. Dafür muss ich aber keine Mehrkämpferin sein, um eine gute Polizisten sein zu dürfen.

Verletzungen sind in jeder Sportart problematisch. Welche Rolle spielt dabei der Kopf? Wie wichtig ist eine mentale Vorbereitung bei der Leichtathletik?

Für den Kopf sind Verletzungen immer schwer. Man muss mental fit, sich an seine Reha halten. Es gilt irgendwo zu wissen, es geht vorbei und man kann wieder an sein altes Leistungsniveau herankommen und natürlich auch noch besser werden. Es gibt ja Mentalcoaches, an die man sich wenden kann. Derzeit besuche ich keinen Mentaltrainer, da ich sagen würde, ich bin derzeit mental relativ fit. Aber mentale Vorbereitung gehört auf jeden Fall dazu.

Von der LG Steinlach-Zollern zum VfB Stuttgart. Wie hat sich Trainingsalltag seit dem Wechsel verändert?

Mein Trainingsalltag hat sich seit November gar nicht verändert, weil ich ja seit sieben Jahren am Olympiastützpunkt in Stuttgart bei Landestrainer Florian Bauder trainiere. Das Einzige, was sich geändert hat, ist das Wappen auf der Brust.

Auch wenn Sie sportlich für den VfB Stuttgart antreten: Welche Rolle spielt Ihre Heimat Grosselfingen beziehungsweise der Zollernalbkreis noch für Sie?

Mein Herz wird da immer sein, auch wenn ich mittlerweile schon sagen würde, ich bin eine Stuttgarterin. Meine Eltern wohnen in Grosselfingen und ich freue mich immer, wenn ich zu Hause bin und sie besuchen kann – unseren Hund sehen kann. Das Herz ist da immer noch zu Hause.

Wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen: Welche Ziele und Träume haben Sie in der Leichtathletik noch?

Wie jeder Sportler träume ich von den Olympischen Spiele. Wir arbeiten sehr stark auf L.A. 2028 hin. Ich hoffe, dass ich da an den Start gehen kann. Ich will mich sportlich und persönlich weiter entwickeln. Von Jahr zu Jahr möchte ich meine Bestleistung immer weiter steigern.