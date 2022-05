2 Die Sana-Kliniken in Bad Wildbad schließen am 31. Juli. Der Klinikverbund Südwest startet nächste Woche die Übernahme-Gespräche mit den Mitarbeitern. Foto: Mutschler

Das Ende der Sana-Kliniken in Bad Wildbad ist besiegelt. Jetzt arbeiten Landratsamt und der Klinikverbund Südwest an der Zukunft der Mitarbeiter und der Immobilie.















Bad Wildbad/Kreis Calw - Nach einem Beschluss des Kreistags gehen alle Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter der Sana-Klinik nach der Verschmelzung im Rahmen eines Betriebsübergangs nach Paragraf 613a BGB auf die Kreiskliniken Calw gGmbH über. Formal sichert die Kreiskliniken Calw gGmbH also den Mitarbeitern die nahtlose Weiterbeschäftigung an den Krankenhäusern Calw und Nagold zu. Doch damit will es der Klinikverbund Südwest (KVSV) nicht bewenden lassen. Man wolle die individuellen Wünsche und Fragestellungen der insgesamt etwa 100 betroffenen Beschäftigten berücksichtigen, heißt es vom KVSV, und hat daher eine Telefon- und Mail-Hotline eingerichtet, über die sich mittlerweile mehr als 20 Mitarbeiter der Sana Bad Wildbad mit ersten Rückfragen gemeldet haben. Darüber hinaus waren KVSV-Geschäftsführer Martin Loydl sowie die Regionaldirektorin Alexandra Freimuth persönlich bei der Sana-Betriebsversammlung vergangene Woche, um als direkte Ansprechpartner für die ersten Fragen der dortigen Mitarbeiter zu fungieren, was nach Angaben des Klinikverbunds auch rege genutzt wurde.