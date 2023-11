1 Leroy Sané (links) sieht im Spiel gegen Österreich die rote Karte. Foto: dpa/Christian Charisius

Nach seiner Roten Karte im Länderspiel gegen Österreich zeigt sich der Star vom FC Bayern München reumütig. Es war der erste Platzverweis in seiner Karriere.









Leroy Sane ergriff in der Kabine des Ernst-Happel-Stadions direkt nach Julian Nagelsmann das Wort. Nachdem ihm für Sekundenbruchteile die Sicherungen durchgebrannt waren, bat der in dieser Bundesliga-Saison so brillante Offensivspieler von Bayern München seine Teamkollegen der Nationalmannschaft um Entschuldigung.