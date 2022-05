4 Samuel Rösch ist Musiker mit Herz, Leib und Seele, wie er in der Pauluskirche zusammen mit Kevin Rau am Keyboard und Gitarrist Samuel Tiede bewiesen hat. Foto: Conzelmann

Beim Zeltfestival "Gut Trauf" hätte er auftreten soll. Das ist vertagt auf 2023, doch Samuel Rösch kam trotzdem nach Tailfingen – und eroberte die Herzen.















Albstadt-Tailfingen - Einen überzeugenden Auftritt hat Samuel Rösch, 2018 Gewinner von "The Voice of Germany", am Samstagabend in der Pauluskirche hingelegt. Mit Songs, Texten aus seinem Buch "Ich glaub an dich" und vor allem mit seiner ganzen authentischen Persönlichkeit.

Der 27-Jährige aus Großrückerswalde, einem kleinen Ort in Sachsen, hatte sich vor vier Jahren auf Drängen seines Gesangslehrers bei "The Voice of Germany" – Die Stimme Deutschlands – beworben . Bei dieser Castingshow, ausgestrahlt bei Sat1 und ProSieben, steht, anders als bei manchen Formaten dieses Genres, vor allem das Talent des Bewerbers im Vordergrund – weniger das Spektakel.

Die klare, reife Stimme überzeugt

Samuel Rösch überzeugte 2018 mit seiner klaren, reifen Stimme die Jury und das Publikum derart, dass er in der Endrunde mit 55 Prozent der abgegebenen Stimmen – bei vier Finalisten! – klar gewann. Sein Masterstudium der Evangelischen Religionspädagogik an der Hochschule Moritzburg brach er daraufhin ab und ist seither als Musiker unterwegs.

Dabei tut er nun das, was ihm auch im Beruf als Religionslehrer wichtig gewesen wäre: Seine Texte machen Mut. Mut zu Begegnungen, Mut sich Aufzumachen und Neues zu wagen, Mut zum Glauben. Sein moderner Deutsch-Pop hat immer auch Tiefgang, die selbst geschriebenen Texte erzählen, wie er selbst sagt, "große und kleine Geschichten".

Bodenständig und verliebt in seine Frau

Der bodenständige Musiker ist in seiner erzgebirgischen Heimat tief verwurzelt und besingt diese in "Eine Heimat für mich". Die Liebe zu seiner Frau ist für ihn "Das Größte" und er will "Das Gute sehen". Begleitet wird er dabei von Kevin Rau am Keyboard und Gitarrist Samuel Tiede, die beide – und auch das passt zu Samuel Rösch – einst auf dieselbe Schule wie ihr Frontman gegangen sind und vor über zehn Jahren angefangen haben, als Band in Jugend- und Lobpreisgottesdiensten zu spielen.

In den Armen von Yvonne Catterfeld

Manchmal sind sie auch mit großer Band zu Konzerten unterwegs. In Tailfingen aber war der Auftritt eine "Konzertlesung". Zwischen den Songs las Rösch aus seinem Buch "Ich glaub an dich", das er 2019 mit seiner ehemaligen Dozentin Beate Hofmann veröffentlichte. Besonders gespannt dürften die Zuhörer in der Pauluskirche seinen Berichten über die Erlebnisse bei "The Voice of Germany" gelauscht haben. Berührend war dabei die Erzählung, wie es nach der Bekanntgabe seine Sieges Momente der Geborgenheit in den Armen der Sängerin Yvonne Catterfeld und seines "Coaches" Patrick Michael Kelly gab.

Kelly, der Rösch während der zwei Monate dauernden achten Staffel der Sendung trainierte und betreute, sorgte auch für bewegende Momente im Hintergrund der Show. Der spirituell veranlagte Musiker betete mit seinem Team für alle Beteiligten und erntete dafür unterschiedlichste Reaktionen: von Kopfschütteln über tief empfundene Dankbarkeit bis hin zu Tränen der Rührung.

Vor dem Finale: ein Gebet

Auch vor dem Finale betete er mit Samuel Rösch; dass die beiden seit ihrer ersten Begegnung mehr verbindet als die Liebe zur Musik, wird in den Clips deutlich, die man zur Show noch im Internet finden kann. Ein Song, den Samuel Rösch während der Castingshow mit Michael Patrick Kelly präsentierte, war auch Teil des Konzertabends in Tailfingen. "Auf uns" von Andreas Bourani interpretierte der junge Sachse nicht als Loblied auf sich selbst, sondern er feierte damit die Gemeinschaft, die Vielfalt der Kulturen und die Möglichkeiten unserer Zeit. Bourani gehört neben Größen wie Roger Cicero, Herbert Grönemeyer und Mark Foster zu den musikalischen Vorbildern des Sängers und ähnelt diesem auch in seiner Stimmkraft.

Mut machen und zum Glauben einladen

Samuel Röschs Authentizität, seine Fähigkeit, Mut zu machen und zum Glauben einzuladen, dürften jedoch in der schillernden Musikwelt ziemlich einmalig sein. Die Veranstalter, das Team des Zeltfestivals "Gut Trauf", hofft jedenfalls, dass Samuel Rösch auch im nächsten Jahr auf dem Lerchenfeld dabei sein wird. Das Festival musste coronabedingt auf Juni 2023 verschoben werden, die Veranstaltung mit Samuel Rösch in der Pauluskirche sollte ein aufmunternder Neustart für die weiteren Planungen sein.

Das Vorbereitungsteam hofft, dass auch die Vorgruppe des Abends dann dort am Start sein wird: Die gemeindeeigene Band "Waves of Hope" darf sich nun als Vorgruppe eines "Voice of Germany"-Siegers bezeichnen.