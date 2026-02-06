Samstag geht’s weiter: Das ist bei der Berufsinfomesse in Lahr geboten

59 Firmen und Institutionen werben bei der Messe „Jobklahr“ um Nachwuchs. An kreativ gestalteten Ständen können junge Leute herausfinden, welche Ausbildung zu ihnen passt.
Wer die Sporthalle im Bürgerpark betritt, läuft direkt auf den Stand von Polar-Form zu, der sich gleich rechts hinter dem Eingang befindet. Beim Besuch unserer Redaktion sind Louis Friedrich und Nico Moser dort gerade in ein Gespräch mit drei Mädchen vertieft. Die Werkzeugmechaniker-Azubis im dritten Lehrjahr lassen die Schülerinnen kleine Metallstäbe zu einem Würfel zusammenbauen. „So kann man logisches Denken und Fingerfertigkeit testen, beides braucht man für den Beruf“, erklärt Friedrich.