Hilfsaktion startet in Donaueschingen

1 In Sachen Ukrainehilfe ziehen sie an einem Strang: Johannes Schwab (links) und Ales Dubsky bringen dieser Tage wieder einen Transport in den Osten auf den Weg. Foto: Cornelia Jumpertz-Schwab

Ein Transport macht sich nach 1000 Tagen Krieg auf den Weg. Die dritte Sammlung von Hilfsgütern steht am Wochenende in Donaueschingen an.









Link kopiert



Johannes Schwab und Ales Dubsky lernten sich 2022 durch einen Zufall kennen. Nun arbeiten sie bereits zum dritten Mal zusammen, um in Donaueschingen Hilfsgüter zu sammeln und über Prag in die Ukraine zu liefern, wo sie der Bevölkerung in den umkämpften Gebieten zugutekommen.