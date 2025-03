Prächtige Agaven entwickeln sich auch bei Holger Dopp in Empfingen sehr gute.

Urlauber, die sich am Mittelmeeres erholen oder in die warmen Zonen Süd- und Mittel-Amerikas reisen, kennen sie, die gewaltigen, majestätischen Blütenstände der Agaven, die mitunter gewaltige Blütenstände bis zu zehn Metern Höhe entwickeln können .

Als der schwedische Naturforscher Carl von Linné im Jahre 1753 erstmals eine riesige Agave unter dem Namen Agave americana beschrieb, war man einerseits begeistert von einer derart gewaltigen Pflanze. Aber andererseits konnte man sich die riesigen Blütenstände noch gar nicht vorstellen, denn die wenigsten Menschen hatten eine solche Blüte je gesehen. Heute kennt man diese prächtigen und ungeheuer beeindruckenden Blütenstände aus eigener Anschauung oder aus den Medien.

In den nächsten ein bis zwei Jahren werden sie blühen

In den Sammlungen des Empfingers Holger Dopp gedeihen sogar gewaltige winterharte Kakteen, die sich gegenwärtig anstrengen, um in den nächsten ein oder zwei Jahren ebenfalls blühen zu können. Deren Blütenstände dürften vermutlich auch eine Höhe von drei bis vier m erreichen, - erstaunlich für winterharte Agaven, die unter unseren klimatischen Bedingungen ohne jeden Regenschutz ausgezeichnet gedeihen, wenn alle erforderlichen Bedingungen erfüllt sind.

Zur Zeit bildet eine andere recht seltene Agave in der Doppschen Sammlung in Empfingen überraschenderweise einen kräftigen Blütenstand, der Tag für Tag einige Zentimeter zulegt. Es handelt sich um die sehr variable Agave lophantha, die unter anderem im Südosten Texas beheimatet ist und wohl zu den schönsten Agaven in jeder Sammlung zählt. Der Blütenstand der Agave lophantha wird - wenn er im Mai oder Juni seine Endhöhe erreicht hat - sicher etwa 3,50 bis vier Meter erreicht haben. Dann öffnen sich innerhalb von anderthalb bis zwei Wochen mehrere hundert wunderschöne gelbliche und besonders nektarreiche Blüten, die täglich von unzähligen Bienen und anderen hungrigen Insekten besucht werden.

Parallel mit dem Wachsen des Blütenstandes entzieht die Agave den Blättern jene Energie, die sie für den Blütenstand benötigt. Als hapaxanthe Pflanzen (griech. hapax = nur einmal; anthos = Blüte) blühen Agaven nur einmal in ihrem meist sehr langen Pflanzenleben, das heißt, ihre Individualentwicklung ist mit der erst- beziehungsweise einmaligen Frucht- und Samenbildung abgeschlossen. Aber in den meisten Fällen bilden Agaven große Klone, so dass die Vermehrung garantiert ist, falls keine Samenbildung erfolgen sollte.

Bis zur Blüte kann es recht lange dauern

Man erkennt bereits auf der Abbildung, dass einige Blätter von außen her leicht vergilben, was darauf hindeutet, dass der noch junge Blütenstand mit der notwendigen Energie aus den sukkulenten Blättern versorgt wird. Und lange, beziehungsweise sehr lange benötigen Agaven vom Sämling bis zur Blüte, - mitunter sind es 35, 40 oder auch gar 50 lange Jahre. Deshalb erlebt mancher Kakteenfreund eine solche Blüte nur ein einziges Mal in seinem Leben. Dem ist sich Holger Dopp auch stets bewusst, obwohl er schon einige Dutzend Agaven-Blüten erleben durfte. Wer kann das schon?