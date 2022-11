2 Engelhard Bettendorf präsentiert vor dem Imnauer Hotel Fürstenhof stolz den Jahreskalender, der weitgehend Imnauer Ortsansichten erhält, die von alten Bildpostkarten stammen. Foto: Kost

Sammeln, das ist Engelhard Bettendorfs Leidenschaft. Schon als Schulbub war er auf Briefmarken fixiert, später kamen alte Bildpostkarten hinzu. Und aus solchen ist jetzt ein Bad Imnauer Monatskalender entstanden.















Haigerloch-Bad Imnau/-Bittelbronn - Seit 25 Jahren sammelt der gebürtige Imnauer und in Bittelbronn lebende 65-Jährige gelernte Werkzeugmacher historische Bildpostkarten. Allein 400 verschiedene Bildpostkarten mit Bad Imnauer Motiven sind dabei zusammengekommen. Die allermeisten davon sind älter als 100 Jahre.

Bettendorfs Quellen sind Internet-Marktforen wie Ebay, er ist aber auch auf speziellen Ansichtskartenmessen unterwegs. Zum Beispiel heute in Korntal bei Stuttgart. Der Sammler – seit 40 Jahren Mitglied im Verein Hechinger Briefmarkenfreunde – ist zudem ständig mit anderen Sammlern in Kontakt und hat auch schon von Imnauer Bürgern hin und wieder alte Karten bekommen.

Es gibt viele Grußkarten aus Bad Imnau

Davon existieren nicht wenige und der Grund darin liegt in der Vergangenheit des beschaulichen Ortes im Eyachtal. Kinder wurden zu Kuren ins vom Kloster Hegne geleitete Kurbad geschickt, es gab dort Exerzitien und schließlich war Imnau im Zweiten Weltkrieg auch Lazarett. Kein Wunder also, dass von dort aus die eine oder andere Grußkarte an die Lieben zu Hause adressiert wurde.

Das Reservoir, aus dem Engelhard Bettendorf schöpfen kann, ist demnach groß. "Es gab etwa 40 verschiedene Hersteller solcher Grußkarten und in Bad Imnau natürlich auch sehr viele Verkaufsstellen", erklärt er.

Idee entsteht im Frühjahr

Schon im Frühjahr hat er mit Motiven aus seiner Sammlung ein Plakat gestaltet, das bis heute in dem von Sabrina Freinecker zusammen mit Kindern entworfenen und gebauten Zwergengarten beim Hotel Fürstenhof hängt.

Bei dieser Aktion entstand mit Jahrgänger Günter Eger und Patrick Freinecker schließlich die Idee, dass man alte Bad Imnauer Ansichten doch auch für einen Jahreskalender nutzen und diesen für einen guten Zweck verkaufen könnte. Dazu muss man wissen, dass Freinecker Geschäftsführer und Eigentümer der in Altheim bei Horb ansässigen Firma "Gänseblümchendruck" ist.

Titelblatt ziert alter Druck aus 1835

Gesagt getan: Engelhard Bettendorf suchte sich aus seiner vielseitigen Sammlung die passenden Motive aus und so entstand ein wunderschöner Kalender für das Jahr 2023 mit hauptsächlich alten Ortsansichten aus allen Himmelsrichtungen. Das Titelblatt aber ziert ein alter Druck aus dem Jahr 1835, der in idealisierter Form die Eyach, den Kurpark und das frühere Kurhaus zeigt.

Verkaufserlös dient gutem Zweck

Der Kalender wurde in einer Auflage von 100 Stück gedruckt und es gibt ihn ab heute – rechtzeitig zur achten Imnauer Dorfweihnacht. Und zwar in der Metzgerei Haid, im Gasthaus Eyachperle, im neuen Café Arthaus oder auch in der Ortschaftsverwaltung. Auch über Engelhard Bettendorf selbst, Telefon 07474/64 36, ist er zu beziehen. Der Kalender kostet 15 Euro pro Stück und der Erlös wird den Bad Imnauer Arbeitsgruppen zur Verfügung gestellt.

Sollte die Sache ein Erfolg werden, könnte sich Engelhard Bettendorf gut vorstellen, dass weitere Imnauer Jahreskalender folgen. Postkartenmotive dafür hat er genug.