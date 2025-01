Bäume, Bänke, Hochbeete Calwer Innenstadt wird grüner – das ist der Zeitplan

Der große Platz vor dem Calwer Kaufland soll noch in diesem Jahr verschönert werden – mit Bänken, Bäumen und weiteren Pflanzen. Grüne Inseln für das Untere Ledereck, wenn man so will. Die Arbeiten könnten schon bald beginnen.