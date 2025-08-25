Sammeln und basteln: Frührentner schmückt sein Haus mit 130.000 Kronkorken

Frank Zeidler hat sein Haus mit zahlreichen Kronkorken verziert. Sein ungewöhnliches Hobby beschert dem Nienburger viel Aufmerksamkeit – und vielleicht irgendwann den Eintrag in einem bekannten Buch.
Nienburg - Kronkorken an den Wänden, auf dem Boden und sogar am Anzug: Frank Zeidler aus Nienburg hat sein Zuhause in ein bunt glitzerndes Reich aus Kronkorken verwandelt. Rund 130.000 Flaschenverschlüsse hat der Frührentner in den vergangenen Jahren verbaut – und ist damit nach eigenen Angaben längst auf Rekordkurs.