4 Raphaële Jusufi-Girodet mit einem Teil ihrer gesammelten Schätze. Foto: Wegner

7980 sind es mittlerweile geworden – so viele Visitenkarten hat Raphaële Jusufi-Girodet seit ihrer Kindheit gesammelt. Und es kommen immer noch weitere hinzu.

Schramberg - Nein, sie sieht sich nicht als "Verrückte", die wie wild irgendwelchen Papierkärtchen hinterherläuft – diese müssen fast schon von selbst kommen, damit sie sie in ihre Sammlung aufnimmt. Jemanden nach einer Karte fragen? Das würde die gebürtige Französin, die seit Jahren in Schramberg lebt, nie tun. Aber wenn irgendwo eine Karte ausliegt – vor allem in Restaurants oder Hotels und kleinen Boutiquen, aber auch bei Messen, dann bedient sie sich gerne. Und auch aus Museen hat sie zahlreiche dieser Werbeträger. Und stockt so seit Jahren ihre Sammlung kontinuierlich auf.

