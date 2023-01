2 Groß ist der Andrang bei der Tausch- und Sammlerbörse in der Stadthalle. Foto: Siegmeier

Sie hat bereits Tradition am Dreikönigstag: die Sammler- und Tauschbörse in der Rottweiler Stadthalle, die es seit nahezu 25 Jahren gibt. Nach coronabedingter Pause war das Interesse diesmal groß.















Rottweil - Historische Puppen aus Porzellan oder Celluloid, Blechspielzeug, allerlei Ausstattungsgegenstände für Puppenhäuser und Kaufläden, Teddybären und Stofftiere aller Art, altes Spielzeug, Modellbahnen, Spielzeugautos und so manches mehr ließ am Dreikönigstag Sammlerherzen wieder höherschlagen. Jahr für Jahr ist die Rottweiler Sammler- und Tauschbörse in der Stadthalle für Modellbahnfreunde und Sammler ein Muss. Viele Besucher nehmen weite Anfahrtswege in Kauf, was die Kennzeichen auf dem Parkplatz der Halle schnell deutlich machen. Vor dem Eingang bildete sich eine lange Warteschlange.

Während die einen noch auf Einlass warten, kommen andere bereits mit strahlenden Augen und begehrter "Beute" in den Händen aus der Halle. So mancher Wunsch ging hier also schon in Erfüllung.

Gleichgesinnte rufen Veranstaltung vor 25 Jahren ins Leben

Veranstalter der Messe ist Rudolf Schulte – selbst Sammler, wie er lachend bekennt. Vor gut 25 Jahren habe er sich gemeinsam mit ein paar Gleichgesinnten entschlossen, die Tausch- und Sammlerbörse ins Leben zu rufen – mit gleichbleibendem, großen Erfolg. "Wir sind kein Flohmarkt, bei uns gibt es durchweg hochwertige Waren, die es so im Handel nicht mehr gibt", informiert er.

70 Aussteller

Schulte freut sich über das große Interesse auch in diesem Jahr und über die gut 70 Aussteller, die zum großen Teil schon seit vielen Jahren mit dabei sind. Und an manchen Tischen geraten sogar eingefleischte Sammler ins Staunen, denn auch wahre Raritäten, besonders bei den Modellbahnen, gibt es zu entdecken. Zudem wird an den Tischen ausgiebig gefachsimpelt – man kennt sich aus, das wird schnell klar.

Steiff-Tier-Expertin, Puppen- und Lok-Doktor

Eine Steiff-Tier-Expertin informiert, wie alt manche Raritäten wirklich sind, eine Puppendoktorin hilft altersschwachen Puppen mit hängenden Armen oder Beinen und päppelt sie wieder auf und auch der Lokdoktor der Modellbahnfreunde Eschachtal Stetten, der mit dem Verein Jahr für Jahr mit von der Partie ist, hat alle Hände voll zu tun, denn Modelleisenbahnen haben an Faszination längst nicht verloren, wie hier schnell deutlich wird. Die Liebhaber von Modellbahnen werden im hinteren Bereich der Halle fündig, wo es kistenweise Gleise, Modellbauten – jedes Gebäude für sich ein Unikat – Loks und Waggons gibt. Besucher wie Händler jedenfalls sind sichtlich glücklich, über den erfolgreichen Tag.