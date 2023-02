1 Alte Handys bergen wertvolle Rohstoffe und werden deshalb gesammelt. Foto: Rousek

Beinahe jeder hat wohl eine ganze Sammlung in der Schublade: Alte Handys, die längst nicht mehr gebraucht werden. Der Landkreis Calw hat jüngst eine Sammelaktion für diese Geräte initiiert. Was dahintersteckt und wer mitmacht.









Mehr als 200 Millionen Mobiltelefone liegen in Deutschlands Schubladen und Schränken ungenutzt herum. Und es werden stetig mehr – denn die Nutzungsdauer der Geräte verkürzt sich zusehends. Das ist auf der Homepage der Handy-Aktion Baden-Württemberg zu lesen, die 2012 mit einer kleinen Sammelaktion ihren Anfang nahm.

Damals wie heute werden Menschen dazu aufgerufen, ihre nicht mehr genutzten Handys an den Sammelstellen abzugeben. Dann werden die Geräte in ihre Einzelteile und Rohstoffe zerlegt. Die sind nämlich teilweise sehr wertvoll. Und sie werden im Ausland oft unter kritischen Bedingungen gewonnen. Beispielsweise Gold, Kupfer, Kobalt oder Palladium.

Die Handy-Aktion Baden-Württemberg unter der Schirmherrschaft der Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) und in Trägerschaft verschiedener Organisationen möchte über diese Problematik informieren und die Ressourcen wieder nutzbar machen. Seit 2015, als die Aktion so richtig in Fahrt kam, wurden im Land 165 694 Alt-Handys gesammelt, führt Gisela Schweiker von der Pressestelle der Handy-Aktion aus. So kamen rund 1490 Kilogramm Kupfer, 24 Kilogramm Silber und 4,1 Kilogramm Gold zusammen, die der Wertschöpfungskette wieder zugeführt werden konnten.

Jeder kann mitmachen

Umso mehr freut sich Schweiker, dass der Landkreis Calw Anfang Februar auch eine Sammelaktion gestartet hat. „Jeder kann mitmachen: Einfach ab sofort ausgediente Handys zu einer der Sammelstellen bringen und in eine der dort aufgestellten Sammelboxen werfen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Landratsamtes (siehe Info).

Abgegeben werden können Handys oder Smartphones mit oder ohne Akku.

Laufzeit nicht festgelegt

Wie viele Handys seit Beginn der Aktion zusammengekommen sind, kann Janina Dinkelaker, Pressesprecherin des Landratsamtes noch nicht sagen. Nur so viel: Manche Boxen, wie jene im Landratsamt sind noch ziemlich leer. In Althengstett hingegen musste sogar schon eine zweite Sammelbox herangeschafft werden, weil die erste binnen kurzer Zeit voll war.

Wie lang die Aktion im Landkreis Calw laufen wird, ist nicht genau festgelegt, so Dinkelaker. „In circa vier Wochen fragen wir bei den Kommunen ab, wie der Rücklauf ist – wenn dann nichts mehr zusammenkommt, beenden wir die Aktion und schicken die gesammelten Handys ein.“ Ein Auswertung werde dann vom Recyclingunternehmen nach Abschluss der Aktion vorgenommen.

Einzelne Sammelboxen sind bereits seit Langem im Landkreis zu finden. So zum Beispiel im Weltladen in Bad Liebenzell oder im Bauzentrum Kömpf in Calw. Dieter Kömpf, Geschäftsführer des selbigen, beklagt jedoch, dass die Resonanz sehr schlecht sei.

Sammelstellen

Die Sammelstellen

sind im Landratsamt Calw und in den Rathäusern der Gemeinden Altensteig, Althengstett, Bad Liebenzell, Bad Teinach-Zavelstein, Ebhausen, Egenhausen, Gechingen, Nagold, Neubulach, Neuweiler, Oberreichenbach, Schömberg, Simmersfeld, Simmozheim und Unterreichenbach. Die Sammelstelle Enzklösterle befindet sich im Landkauf, Friedenstraße 4.

Nicht eingeworfen

werden sollten defekte Geräte (aufgebläht, ausgegast, mechanisch deformiert oder ähnliches), lose Akkus, Tablets, Zubehör wie beispielsweise Kopfhörer oder Ladekabel.