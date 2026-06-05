Sammelabschiebung verschoben: Taliban haben geplante Abschiebung nach Kabul abgesagt

Ein Rückführungsflug ist geplatzt: Warum Berlin mit den Taliban über Diplomaten und Rückführungen verhandelt – und was das für straffällige Afghanen in Deutschland bedeutet.
Berlin - Eine ursprünglich für Ende Mai vorbereitete Sammelabschiebung von ausreisepflichtigen Männern nach Afghanistan ist abgesagt worden, weil die Taliban-Machthaber nicht kooperiert haben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll die Rückführung jedoch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Ein Termin dafür steht aber nicht fest.