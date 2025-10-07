Salzstetter Jungs in Top-Stimmung: Das denkt der Fanclub über den Saisonstart des VfB Stuttgart

Die VfB-Stuttgart-Fans erleben beim DFB-Pokal-Sieg in Berlin eine Sternstunde. Die Euphorie hält an.
Der DFB-Pokalsieg 2025 des VfB Stuttgart überstrahlt alles: Die VfB-Fußball-Fans „Salzstetter Jungs“ sind im siebten Himmel. In der Saison 2025/26 fiebern sie mit ihrem Lieblingsclub in der Bundesliga, im DFB-Pokal-Wettbewerb und in der UEFA-Europa-League. Der VfB-Fanclubleiter „Salzstetter Jungs“ und Röchling Medical AG-Betriebsratsvorsitzender Klaus Kreidler (57) erzählt, was ihn und seine Salzstetter Jungs momentan bewegt.