Mit der Fasnets-Party am „Schmotzigen“ begann auch in Salzstetten am vergangenen Donnerstag die heiße Phase der Fasnet. Bereits in den frühen Abendstunden strömten vor allem junge Besucher in den Gemeindesaal, der sich wie in den Jahren vor Beginn der Corona-Pandemie in einen riesigen Party-Club verwandelt hatte.

Hunderte Personen ließen sich das Mega-Event, welches der Förderverein (FV) der Narrenzunft Salzstetten ausrichtete, nicht entgehen. Der Kostümpflicht, die vom Veranstalter für den Einlass verhängt wurde, schienen die Besucher wohlwollend nachgekommen zu sein.

Junge Partygänger genießen dröhnende Beats

Majestätisch, sportlich, crazy oder gar bezaubernd gekleidet erschienen die feierwütigen Narren im Saal. In altbewährter Manier war auch in diesem Jahr wieder das „DJ Jogi – Team“ vor Ort und heizte den vorwiegend jungen Partygängern musikalisch mit dröhnenden Beats und närrischen Party-Hits gelungen ein.

In den Nachtstunden war die Halle komplett mit Besuchern gefüllt, die sich bis vor die Bühne des DJ-Teams drängten und dennoch genügend Platz fanden, um ihrer Tanzesslust freien Lauf zu lassen.

Für Erfrischung sorgte ein Weizenstand inmitten des Saals, eine große Bar sowie eine kleine Likör-Bar, welche die Besucher für eine kurze Verschnaufpause nutzen konnten.