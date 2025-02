1 Die österreichische Polizei fand die 29-Jährige tot unterhalb einer Skihütte auf. (Symbolfoto) Foto: dpa/Matthias Röder

Nach einem Rodelausflug in Bramberg kehrt die 29-Jährige nicht ins Tal zurück. Bekannte alarmieren die Polizei. Die findet die Frau tot unterhalb einer Skihütte auf.









Link kopiert



Eine 29-Jährige aus Deutschland ist beim Rodeln in Österreich tödlich verunglückt. Was genau an der Rodelbahn in Bramberg am Wildkogel im Salzburger Land passierte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.