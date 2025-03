Salzbergwerk Stetten: Neuen Salzvorkommen auf der Spur

Grillmeisterschaft in Freiburg Tanzgarde Weilheim räumt in Teildisziplinen ab

Bei der Landesgrillmeisterschaft in Freiburg haben sich die sieben Damen der Tanzgarde Weilheim den Respekt ihrer männlichen Kontrahenten ergrillt. Die Teilnahme an der nächsten Meisterschaft ist indes schon in Planung.