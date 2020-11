Salto Mortale in Rottweil Lockdown führt Zirkus an Grenze des Möglichen

Rottweil - Auf einem Privatgelände an der Tuttlinger Straße in Rottweil hat der Wanderzirkus sein Winterquartier eingerichtet. Die Zirkusfamilie ist ratlos, wie sie den zweiten Lockdown stemmen soll. Clowns, Artistik, Luftakrobatik und Tierdressur - im Wanderzirkus Salto Mortale gibt es sonst ein Programm für Groß und Klein. Gerade die Weihnachtszeit ist normalerweise ein Höhepunkt und lockt viele Besucher an.

Aber der zweite Lockdown hat dem Betrieb in neunter Generation einen Strich durch die Rechnung gemacht: "Wir haben in diesem Jahr lediglich fünf Wochen kassiert", betont Monika Bügler, Mitglied der 15-köpfigen Zirkusfamilie. "Schaustellerbetriebe sind arm dran. Wir dürfen nicht auftreten und müssen einfach unser Schicksal abwarten. Es ist eine Katastrophe."