Salsa-Legende: King of Salsa Willie Colón gestorben

Er zählte zu den einflussreichsten Latino-Künstlern der Welt, für seine Fans war er schlicht der «King of Salsa». Nun ist Willie Colón mit 75 Jahren gestorben.
New York - Zu seinem elften Geburtstag bekam Willie Colón von seiner Oma Antonia eine Trompete. Das Geschenk sollte das Leben des in der New Yorker Bronx geborenen Jungen prägen. Denn schon damals begeisterte er sich für die afrokaribische Musik, die seine aus Puerto Rico stammenden Großeltern tagtäglich im Radio hörten. Dass er selbst einmal als "King of Salsa" gefeiert werden würde, ahnte der nun im Alter von 75 Jahren gestorbene Künstler damals nicht.