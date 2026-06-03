Salmendinger Ruhewald: Eine Urne wartet schon

Die Belegung des Salmendinger Ruhewaldes könnte im kommenden Frühjahr beginnen. Die große Unbekannte im Zeitplan ist die Dauer des Genehmigungsverfahrens.
Man wollte schon viel weiter sein. Doch bekanntlich machte ein Sturm den Zeitplan zunichte: 2023 verwüstete ein Orkan den für einen Ruhewald vorgesehenen Baumbestand in der Salmendinger Forstabteilung „Salmessen“, am Albtrauf unweit des Kornbühls gelegen. Das Vorhaben war damit in diesem Gebiet zunichtegemacht. Man musste ausweichen und mit der weitgehend fertigen Planung ganz von vorne beginnen.