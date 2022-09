1 Die Influencerin Sally besucht am Samstag, 17. September, das Bauzentrum Kömpf in Calw. Foto: Sallys Welt/Restberry

Ein Promi zum Anfassen? Das gibt es am Samstag, 17. September, im Bauzentrum Kömpf. Saliha "Sally" Özcan ist einer der erfolgreichsten YouTuberinnen Deutschlands. In Calw stellt sie ihre neuen Gartenprodukte vor. Und Fans können sie bei einer Autogrammstunde persönlich kennenlernen.















Calw - Die 32-jährige Sally ist wohl jedem, der schon einmal online nach einem Rezept gesucht hat, ein Begriff. Vor zehn Jahren startete die damalige Studentin ihre YouTube-Kanal mit Tipps, Tricks und Rezepten rund ums Thema Backen und Kochen. Mittlerweile hat sie einen eigenen Online-Shop. Und nun kommen noch Produkte für den Garten dazu. In unserem Interview erklärt sie, wie sie auf diese Idee kam und was sie an Gartenarbeit so mag.