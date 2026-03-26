Salinenmuseum Rottweil: „Ein neuer Vorsitzender ist leider noch nicht in Sicht“

Seit 18 Jahren leitet Martina van Spankeren-Gandhi den Förderverein Salinenmuseum Rottweil. In der Hauptversammlung gibt sie ihr Amt ab. Im Interview hält sie Rückschau.

Im Salinenmuseum Unteres Bohrhaus wird die Geschichte der Salzgewinnung in Rottweil lebendig. Das materielle Erbe der ehemaligen Königlichen Saline Wilhelmshall Rottweil für die Nachwelt zu bewahren, ist Zweck des Fördervereins Salinenmuseum. Derzeit wird der Rundbehälter saniert. Es gibt immer etwas zu tun auf dem Gelände, vieles wurde in den vergangen 18 Jahren auf den Weg gebracht.

Was hat sich in Ihrer Amtszeit als Vorsitzende alles verändert?

Der gesamte digitale Bereich kam neu dazu, das heißt die Gestaltung einer Vereins-Webseite, das „Füttern“ diverser Online-Kalender, das Bespielen von Audioguides und die Aufnahme des Salinenmuseum im Portal „MuseumDigital“. Aber wir haben auch an zahlreichen Fortbildungen der Landesstelle für Museen BW teilgenommen und uns weitergebildet. Eine eigene Veranstaltung bei der ersten Woche zur Integration im Jahr 2016 sowie einen Stand am Einweihungsfest des Testturms im Jahr 2017 waren einmalige Highlights.

Was haben Sie gemeinsam als Verein alles auf den Weg gebracht?

Wir haben diverse Workshop-Module, wie die Salzexpedition, die Kräuter- oder Duftsalzherstellung und die Arbeit mit Gipsbinden entwickelt und in den folgenden Jahren die Ausstellung neu konzipiert. Autorenlesungen und das Open-Air-Kino-Wochenende sind dazugekommen. Und vor zwei Jahren haben wir das 200. Jubiläum der ersten Bohrung auf Salz gefeiert. Seit 2025 tragen wir sukzessive die Objekte des Salinenmuseums in das neu Online-Portal „MuseumDigital“ der Landesstelle für Museen ein, so dass Interessierte über die Objektsuche im Internet zum Salinenmuseum finden.

Was war Ihr schönstes Erlebnis in der Zeit als Vorsitzende?

Es gab viele schöne Ergebnisse im Unteren Bohrhaus, aber das Tollste war, als zum ersten Mal die Kinoleinwand vor dem Bohrhaus stand, ich das erste Open-Air-Kino ankündigte und dann tatsächlich der erste Film anlief. Das war schon Wahnsinn, was wir da gemeinsam auf die Beine gestellt habe! Aber es gab auch sonst sehr viele schöne Momente.

Frage: Was wünschen Sie dem Verein für die Zukunft?

Antwort: Dass es weiterhin genügend engagierte Mitglieder gibt, die das Salinenmuseum mit all seinen Arbeiten, Projekten und Aufgaben am Laufen halten.

Frage: Werden Sie sich auch ohne den Vorsitz weiter im Verein engagieren?

Ja, ich übernehme weiterhin Aufgaben, die Pflege der Objekte und den Kontakt zur Stadt zum Beispiel. Auch Führungen und Workshops werde ich weiterhin durchführen.

Wie geht es mit dem Verein jetzt weiter?

Das ist im Moment noch sehr ungewiss. Bisher möchte leider niemand den Vorsitz übernehmen und auch für einzelne Aufgabenbereiche suchen wir noch dringend Ehrenamtliche.