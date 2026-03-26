Salinenmuseum Rottweil: „Ein neuer Vorsitzender ist leider noch nicht in Sicht“

Seit 18 Jahren leitet Martina van Spankeren-Gandhi den Förderverein Salinenmuseum Rottweil. In der Hauptversammlung gibt sie ihr Amt ab. Im Interview hält sie Rückschau.
Im Salinenmuseum Unteres Bohrhaus wird die Geschichte der Salzgewinnung in Rottweil lebendig. Das materielle Erbe der ehemaligen Königlichen Saline Wilhelmshall Rottweil für die Nachwelt zu bewahren, ist Zweck des Fördervereins Salinenmuseum. Derzeit wird der Rundbehälter saniert. Es gibt immer etwas zu tun auf dem Gelände, vieles wurde in den vergangen 18 Jahren auf den Weg gebracht.