Salinenmuseum in Rottweil

1 Martina van Spankeren-Gandhi und Wolfram Langbein im Rundbau des Salinenmuseums. Die Löcher im Dach, die die beiden als „Sternenhimmel“ bezeichnen, sind deutlich zu erkennen. Foto: Siegmeier Wie war das noch mit der bedeutenden Salzgewinnung in Rottweil? Im Museum am Unteren Bohrhaus vollziehen das viele Besucher nach.







Idyllisch umgeben von Obstbäumen stehen, die Gebäude des Salinenmuseums „Unteres Bohrhaus“ in den Primwiesen und ziehen unweigerlich die Blicke der zahlreichen Radfahrer und Fußgänger auf sich. Das Museum erzählt ein Stück Rottweiler Stadtgeschichte. Denn hier kann man sich anschauen, wie in Rottweil einst Sole, das so genannte „Weiße Gold“ gewonnen wurde.