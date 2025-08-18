SAK Lörrach und Stadt Schopfheim: Sommerferien-Programm begeistert Kinder

Der zweite Teil des Sommerferien-Programms des Kinder- und Jugendfreizeit-Spezialisten SAK Lörrach in Kooperation mit der Stadt Schopfheim war wieder ein Angebot voller Erlebnisse.
In der Löwenzahlhalle verbrachten erneut 30 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren für eine Woche tagsüber ihre Ferien. Hier haben sie unter Aufsicht von vier pädagogischen Betreuern des SAK (Sozialer Arbeitskreis Lörrach) eine Vielfalt an Möglichkeiten zum Sport, Spaß und vielen Abenteuern in Gesellschaft vieler fröhlicher Freunde. Während die Freizeit der Vorwoche unter dem Motto „Abenteuer draußen“ stand, lautet das Motto nun „Vier Elemente“.