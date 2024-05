Die Temperaturen steigen und die Freibäder in der Region machen sich bereit, um ihre Pforten für Badegäste zu öffnen, oder haben das schon getan. Manche warten noch darauf, wie sich das Wetter entwickelt und öffnen dann recht spontan. Doch ob Spaßbad mit Rutsche und Strömungskanal oder naturbelassener Weiher – die Angebote sind in der Region vielfältig.

Salz auf der Haut im Kreis Rottweil

Im Kreis Rottweil starten die Freibäder am Muttertags-Wochenende oder am 18. Mai in die Saison. Im Freibad in Rottweil wurde seit der vergangenen Saison viel saniert und erneuert, in Oberndorf startet die Saison wegen Bauarbeiten dieses Jahr etwas später. Im Freibad Susolei in Sulz können Besucher das Sole-Wasser genießen.

Schwimmen in der freien Natur im Schwarzwald-Baar-Kreis

Wer gerne in Naturgewässern schwimmt, der findet im Schwarzwald-Baar-Kreis einige Anlaufstellen: Im Klosterweiher in St. Georgen, im Waldbad in Löffingen und in Schonach. In Schiltach warten einige Neuerungen auf die Badegäste und auch in Tannheim wird fleißig saniert. Im Naturfreibad Schönwald wird das Wasser von Pflanzen gereinigt. In dieser Freibadsaison bleibt das Schwimmbad noch wie gehabt, aber danach wird in Schönwald saniert. Für Kneippfreunde gibt es das Kneippbad in Villingen, das bereits seine Tore geöffnet hat.

Badefreude im Kreis Calw

Im vergangenen Jahr war es geschlossen, aber dieses Jahr öffnet das Freibad in Höfen wieder unter dem Namen „Nachtwächterbad“. Mitten im Wald schwimmen geht in Calmbach. In Nagold laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, damit ab dem 17. Mai wieder im Spaßbad geplanscht werden kann. Auch in Bad Liebenzell können Besucher die Sonne, Wasser und Rutschspaß genießen, mit einigen frisch klargestellten Regeln.

Freibäder im Kreis Freudenstadt bleiben erhalten

Freibaderhaltung ist keine Selbstverständlichkeit: Das Waldfreibad in Bad Rippoldsau-Schapbach inmitten grüner Wälder bleibt erhalten, die Gemeinde wird nun finanziell entlastet. Auch in Alpirsbach öffnet das Freibad, dessen Fortbestand schon länger Thema in der Gemeinde ist. Im Naturfreibad Mitteltal gibt es ab dieser Saison das Frühschwimmen für Frühaufsteher ab 6 Uhr.

Das Panoramabad Freudenstadt öffnet sein Freibad wieder am 20. Mai. Außerdem macht das Hallenbad nicht zu, mit Rutschen und Sprungtürmen und auch einem eigenen Außenbereich. Für einen Aufpreis kann auch der Vitalbereich genutzt werden – mit Solebecken, Wärmebecken und kleinem Dampfbad. Außerdem kann die Saunalandschaft dazu gebucht werden, wenn auch gerade eine nicht funktioniert.

Parksituation in Zollernalbstadt geklärt

In Balingen, Streichen und Engstlatt startet die Badesaison am 18. Mai. Bis vor kurzem beschäftigte die Balinger allerdings noch die Parksituation beim Freibad, die ist nun geregelt. Auch Personalmangel macht den Bädern zu schaffen genau wie in Jungingen, das am 1. Juni in die Saison startet.

In Hechingen verabschiedet sich das Hallenbad in den Sommerurlaub, das Freibad öffnet am 18. Mai.