Saisonstart mit José F.A. Oliver: Hausacher Leselenz trifft auf Wolfacher Blauen Salon

Das erste Konzert im Blauen Salon der neuen Saison bietet am Sonntag eine besondere Mixtur: Leselenz-Kopf José Oliver widmet den Abend mit Gesang und Musik seinem Lieblingslyriker.
Das Warten für Freunde klassischer Musik hat ein Ende: Am Sonntag, 12. Oktober, startet die neue Saison der Konzerte im Blauen Salon. Zum spanischen Nationalfeiertag steht das erste Konzert der neuen Spielzeit nicht nur ganz im Zeichen Spaniens, sondern bietet mit José M. Oliver als Moderator und Vorleser auch eine Premiere im Programm.