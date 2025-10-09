Saisonstart mit José F.A. Oliver: Hausacher Leselenz trifft auf Wolfacher Blauen Salon

Das erste Konzert im Blauen Salon der neuen Saison bietet am Sonntag eine besondere Mixtur: Leselenz-Kopf José Oliver widmet den Abend mit Gesang und Musik seinem Lieblingslyriker.

Das Warten für Freunde klassischer Musik hat ein Ende: Am Sonntag, 12. Oktober, startet die neue Saison der Konzerte im Blauen Salon. Zum spanischen Nationalfeiertag steht das erste Konzert der neuen Spielzeit nicht nur ganz im Zeichen Spaniens, sondern bietet mit José M. Oliver als Moderator und Vorleser auch eine Premiere im Programm.

Einmal sei Oliver bislang als Zuhörer Gast bei den Konzerten im Blauen Salon gewesen, verriet der künstlerische Leiter der Reihe, Oliver Schell, bei der Programmpräsentation im September (wir berichteten).

Vor gut 15 Jahren, bei einem Abend zu Federico Garcia Lorca. „Diesmal ist er als Akteur dabei. Mit seinem Lieblingsautor und großen Vorbild.“ Eine Hommage an den spanischen Lyriker Lorca soll der Premieren-Sonntag werden. Gestalten wird Oliver diese gemeinsam mit der Sopranistin Bianca Esther Moreno und Pianist Bernhard Renzikowski.

„Wie wäre es, wenn wir mal Leselenz mit Blauem Salon verknüpfen?“

Schon einmal hatte Schell die in Girona geborene Sängerin, die sich Lorcas Werk verschrieben hat, ins Kinzigtal gelotst: als Überraschung zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an José Oliver.

„Wie wäre es, wenn wir mal Leselenz mit Blauem Salon verknüpfen?“, habe er Oliver im Nachgang gefragt, erklärte Schell. Einen Vorgeschmack auf das, was die Besucher am Sonntag erwartet, gibt José Oliver im Programmflyer selbst: „Andalusien ist Lorca und Lorca ist Andalusien. Ein Fächer aus Bildern, Klängen, Rhythmen. Federico Garcia Lorca schenkte der Musik das Wort und reichte dem Wort die Musik. Ausgespannt zwischen kindlicher Freude und staunender Melancholie.“

Wortreich umschreibt Oliver, was schwer in Worte zu fassen ist. „Der Hauch einer Magie. Lorca nannte diesen Zauber ‚Duende’, eine Kraft, wo Kunst keine dunklen, undurchdringlichen Schatten wirft, sondern wärmendes Licht bedeutet.“

Musik, Poesie und Sprache sollen sich am Sonntag „in einem feinfühligen Dialog zwischen Klang und Wort“ begegnen, heißt es in der Ankündigung des Konzerts. Konzertbeginn ist am Sonntag um 18 Uhr. Einlass in den Rathaussaal ist ab 17.30 Uhr. Die Bewirtung des Abends übernehmen die Landfrauen Wolfach/Oberwolfach.

Karten

Karten für das Konzert im Blauen Salon gibt es im Online-Shop sowie im Bürgerbüro Wolfach unter Telefon 07834/83 53 14. Einzeltickets kosten 22 Euro, für Schüler und Behinderte 14 Euro. Kinder unter 14 Jahren haben in Begleitung freien Eintritt. Zudem gibt es noch Saisontickets für alle Konzerte für 110 Euro.