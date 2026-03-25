Saisonstart in Weil am Rhein: Begegnung der Dimensionen in Harmonie

Die Dorfstube Ötlingen ist in die neue Saison gestartet. Zugleich gab es die Vernissage zum Thema „Begegnungen - Skulpturen - Fotografie“ der Künstler Hanspeter Weiß und Jürgen Näger.
Hanspeter Weiß und Jürgen Näger sind schon länger als Ötlinger „Art“-Künstler bekannt und vereinbarten vor Kurzem, ihre in Korrespondenz stehenden Schöpfungen beim Förderverein zu präsentieren. Musikalisch wurde die Vernissage im offiziellen Teil zunächst mit klassisch romantischen Klängen von Heike Rügert (Bassklarinette) und Heiner Krause (Waldhorn) umrahmt.