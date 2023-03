1 Die Funnyfantenbahn ist schon länger in Kappel zu finden – bald soll sie Gesellschaft von zwei neuen Attraktionen erhalten. Foto: Funny World

Der Freizeitpark „Funny World“ startet in seine 25. Saison. Zu den Pfingstferien wird es die neue Attraktion „Traktor-Tour“ geben. Ab den Sommerferien kommt noch der sieben Meter hohe „Flying Kaktus“ dazu.









Die Attraktion „Traktor-Tour“ ist eine Neuheit aus dem Hause John Heinz, welcher bekannt ist für seine Karussells und Attraktionen. Die Traktoren des Fahrgeschäfts werden sich von einer Seite auf die andere bewegen und dabei drehen. Die Traktor-Tour ist die dritte neue Attraktion im Funny World innerhalb von 24 Monaten, erklärt der Park.

Als vierte neue Attraktion wird der sieben Meter hohe „Flying Kaktus“ folgen. Diese Attraktion soll das Wasserfahrgeschäft „Lahmer Hund“ ersetzen. Wobei es sich beim „Flying Kaktus“ genau handelt, will der Park aber noch nicht verraten. „Der Flying Kaktus passt wunderbar in unseren Park – ab den Sommerferien wird er definitiv in Betrieb sein“, erklärt Parkinhaber Michael Schludecker. „Aber das sind längst nicht alle Neuigkeiten, wir investieren in den nächsten Jahren konsequent in neue Fahrgeschäfte für unsere Gäste und überraschen sie so. Viele Innovationen werden speziell für uns konzipiert und sollen dann fix und fertig auf unseren Park zugeschnitten geliefert werden – wir geben jetzt richtig Gas“, so Schludecker.

1000 Solarmodule liefern mehr Strom als gebraucht

Die verschiedenen Fahrgeschäfte seien speziell konzipiert, um Familien mit Kindern zu begeistern und ihnen ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten. Die Lage des Parks mache ihn zu einem idealen Ort für Gruppenausflüge oder Firmenveranstaltungen, die diesen an vorbestimmten Tagen auch exklusiv buchen können.

Stolz ist die Familie Schludecker auch auf ihre fast 1000 Solarmodule mit einer Kapazität von 260 Kilowattstunden Strom auf dem Hallendach, die seit zwölf Jahren mehr Strom liefern als das Funny World selbst verbraucht.

„Die Jahreskarte, die sich derzeit für uns mehr als erfreulich entwickelt, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, die coronabedingten Besucherabgänge wieder mit vielen neuen Besuchern zu kompensieren“, erklärt Schludecker. Die Jahreskarte kostet für Kinder 72 Euro und für Erwachsene 97 Euro. Nach einer kurzen einwöchigen Pause ist der Park seit dem gestrigen Mittwoch wieder geöffnet.

„Die Stammgäste freuen sich auch auf die saisonalen Dekorationen, mit denen wir unseren Park immer wieder in einem neuen Kleid präsentieren“, erklärt Schludecker. Auch die bewährten Events und Veranstaltungen werde es wieder geben.

Auszeichnungen

Funny-World wurde schon mehrfach vom Freizeit-Park Verein Tester Team als „besonders empfehlenswert für Kinder“ ausgezeichnet, heißt es in der Pressemitteilung des Parks. 2023 erhielt Funny-World zusätzlich die Auszeichnung „Top Preisleistung“.